video Hoe kan je beter een nieuwe jeep testen dan er mee van een verticale helling te rijden? Dat is wat deze mannen uit Hurricane, Utah, bedachten. "De jeep werd in onze eigen zaak gemaakt en we zijn er meteen mee naar Sand Hollow gereden om een testritje te maken", zegt de bestuurder. "De verticale helling is een bekende plek, maar meestal gaan mensen van beneden naar boven. Wij beslisten om met onze jeep naar beneden van de steile helling te rijden."