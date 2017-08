Zag u ooit al zulke grote paddenstoelen (of zijn het bloemkolen)?

Peter Lanssens

24/08/17 - 17u17

De 83-jarige Maria vond drie gigantische champignons in haar tuin. © Frank Vandoorn.

Het lijken wel bloemkolen, de paddenstoelen die tot voor kort de tuin van een echtpaar uit Bissegem bij Kortrijk sierden. "Ze groeiden achter onze serre", vertelt de 83-jarige Maria Dhelft. "We hebben ze niet gemeten, maar ze waren zeker groter dan een voetbal. Of we ze opgegeten hebben? Nee, dat durfden we niet. We weten immers niet wat voor soort paddenstoelen het precies waren. Ze groeiden 'in het wild', hè. Het is niet zo dat we ze bewust kweekten." Een vruchtbare grond ligt waarschijnlijk aan de basis van de 'reuzechampignons', die wel tot 80 centimeter groot kunnen worden.