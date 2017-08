Kantoor- of thuiswerk beu? Deze designer kiest voor erg orgineel bureau onder brug

FT

23/08/17 - 18u26 Bron: The Spaces

Zwevend onder een brug: zo werkt designer Fernando Abellanas aan zijn projecten. © Instagram Lebrel.

video Te afgeleid wanneer je thuis moet werken? Te druk op kantoor met al die taterende collega's rondom jou? Wat denk je van een bureau onder een brug, met zicht op het verkeer dat voorbijraast? Het is de bizarre werkplek van designer Fernando Abellanas.

In Valencia is het allerminst goedkoop om een eigen kantoorruimte te huren. En de markt is schaars. Een Spaanse meubelmaker vond er niets beter op zelf aan de slag te gaan en een hip bureau te bouwen onder een brugpijler in Valencia. Zijn werktafel, stoel en legplanken zweven, terwijl het verkeer onder zijn voeten voorbijraast.



"Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het concept van de hut. Niet per se eentje in de bossen, maar wel als een plaats waar je je kan verschuilen in onze maatschappij", zegt Abellanas aan architectuurmagazine 'The Spaces'. Zijn minimalistisch en erg origineel plan is ook een knipoog naar de kindertijd: het herinnert aan hoe een kind zich verschuilt onder de tafel of in een kast, maar stiekem toch alles gezien wil hebben.



Hoelang de man er nog rustig zal kunnen werken, is nog maar de vraag. Legaal is zijn kantoor alleszins niet en wellicht trekt hij nu ook toeristen aan. Abellanas bouwde in de stad trouwens nog andere 'stille ruimtes'.