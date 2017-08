Los jij onze maandagpuzzel op? Zie jij de bomen door het bos?

door:

Wij zetten elke week goed in met een puzzel. Deze week checken we of jij de bomen door het bos nog kan zien.

Als er twee bomen staan, dan zijn er plaatsen waar je allebei de bomen ziet. Maar er zijn ook plaatsen waar je maar één boom ziet, omdat de ene boom het zicht op de andere boom blokkeert. © Alex Bellos.

Vraag 1 Op het eiland staan vijf bomen. Ze zijn geplaatst in een gelijkvormige vijfhoek, zoals hieronder. Is het mogelijk voor jou en twee vrienden om zo te staan dat elk van jullie een verschillend aantal bomen ziet? © Alex Bellos.

Vraag 2 Op het eiland staan zes bomen. Hoeveel mensen kunnen maximaal op het eiland staan opdat elke persoon een verschillend aantal bomen ziet?



Oplossing 1 Ja, het is mogelijk. Vanop deze drie posities zie je 3, 4 en 5 bomen. © Alex Bellos.

Oplossing 2 Er kunnen maximaal zes personen op het eiland staan. Zij kunnen respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bomen zien.

Maar dat is onmogelijk, omdat de bomen op één lijn zouden moeten staan opdat een persoon slechts één boom zou zien. © Alex Bellos.