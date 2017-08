Boodschap in fles komt 29 jaar later toe

kv

William Shuford was twaalf jaar toen hij een briefje in een fles stopte en in de Detroit River wierp. Die rivier mondt uit in Lake Erie, een groot meer op de grens van de Verenigde Staten en Canada. De fles dobberde bijna 30 jaar rond, tot ze vorige maand werd teruggevonden door een Canadees koppel. Zij schakelden een journaliste in om de schrijver van het briefje op te sporen.

Diane en John Worrell © John Worrell. John Worrell en zijn vrouw Diane hebben een woning in Amherstburg, Ontario, langs Lake Erie, een van de vijf Grote Meren. Elke week rapen ze het aangespoelde afval op hun strand op. Normaal gezien een saaie bezigheid, maar op 12 juli deden ze een ongewone vondst. In een van de flessen zat een briefje:



'Mijn naam is William Shuford (Billy), 12 jaar en ik zou graag willen dat je me contacteert. Mijn telefoon# is (313)-982-2399. Address [doorgekrast]. Reageer alsjeblief! Detroit, Michigan 48203'



Hoe oud het briefje was, konden John en Diane er niet uit opmaken. Ze belden het nummer op, in de verwachting een tienerjongen aan de lijn te krijgen, maar het telefoonnummer bleek niet meer in dienst te zijn. Ze wisten te achterhalen dat het nummer ooit toebehoorde aan een zekere William S., maar verder dan dat kwamen ze niet. Het stel hield het briefje een week bij en besloot dan om Allie Gross, een journaliste van de Detroit Free Press, in te schakelen om hen te helpen bij hun zoektocht.

Belle Isle William Shuford en zijn vader William Sakofa © William Shuford. Gross wist William 'Billy' Shuford al snel via Facebook op te sporen. De man ruilde ondertussen Detroit in voor San Francisco, waar hij aan de slag is als headhunter en een AirBnB uitbaat.



Het briefje dat de Worrells hadden gevonden, was een van de velen die hij in het water had gegooid toen hij als kind tijd doorbracht met zijn vader William Sankofa op Belle Isle, een eilandje in de Detroit River voor de kust van Detroit.



Shuford groeide op in de sloppenwijken van de stad, waar hij samen met zijn twee zussen door hun alleenstaande vader werd grootgebracht. In de zomer trokken ze vaak naar Belle Isle en het was ook een traditie om elk jaar op 1 januari naar het eilandje af te zakken. Het was op een van die zomerdagen in 1989 dat Shuford flessen met briefjes in de rivier gooide. Hij herinnert zich nog dat zijn vader hem had verplicht om het adres weer door te krassen. "We willen niet dat deze persoon naar ons huis komt," had hij gezegd.