Gigantische meeuw videobombt weervrouw

Door: ADN

7/08/17 - 22u12

© screenshot.

video Tara Jean Stevens, copresentatrice van de Canadese ochtendshow 'Vancouver Breakfast Television' is ook de weervrouw van dienst in het tv-programma. Afgelopen dinsdag werd het alvast een weerbericht om nooit te vergeten, met dank aan... een meeuw.

De show toont tijdens het weerbericht livebeelden van een camera met zicht op de stad. Toen Tara dinsdag haar weerpraatje wilde beginnen, werd al snel duidelijk dat er achter haar één en ander gaande was. Een meeuw had zich die ochtend pal voor de lens gezet, waardoor de vogel reusachtig leek.



"Ik ga me er niet door laten afleiden", grapte de weervrouw nog aan het begin van het weerbericht. Het kolossale en fotogenieke beest trok echter zo stevig alle aandacht naar zich toe dat Tara - en veel kijkers met haar - hun lach niet konden inhouden.



Vorige vrijdag was het zowaar weer van dat. En weer werkte de meeuw natuurlijk stevig op de lachspieren.