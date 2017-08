Vrouw filmt otters. Maar dan duwt diertje plakkaat omhoog en is ze helemaal sprakeloos

KVE

6/08/17

video Journaliste Kelly Sommariva uit Denver moet de speelse otters in het aquarium filmen voor een korte documentaire. Maar dat is slechts een smoes van Mike Jensen om zijn vriendin te kunnen verrassen. Ze zijn drie jaar samen en het is tijd voor een nieuwe stap.



Het is dan ook een enorme surprise wanneer een diertje een bord omhoogduwt. Alleen al die blik van Kelly wanneer ze het plakkaat leest, is goud waard. Wie kan zo'n schattig aanzoek weigeren?



De toekomstige bruidegom heeft otters Blue, Slater en Emmet alvast bedankt voor hun enthousiaste medewerking.