VIDEO: Pasgeboren baby 'knuffelt' gezicht mama

Bewerkt door: aja

5/08/17 - 13u00 Bron: mirror.co.uk

© screenshot.

video De Braziliaanse Brenda Coêlho de Souza (24) gaat de momenten na de geboorte van haar dochter niet snel vergeten. Ágata Ribeiro Coêlho kwam via een keizersnede op de wereld en kon al direct ontroeren. De pasgeboren baby bleef zich na de operatie vastklampen aan het hoofd van haar moeder.

Op een bepaald moment leek het zelfs of ze haar wang probeerde te kussen. "Het was een prachtig moment toen mijn dochter me voor de eerste keer knuffelde", vertelt de 24-jarige Brenda. "Zelfs de verzorgers waren verbaasd over de handelingen van mijn dochter, ze konden maar niet geloven hoe liefdevol ze reageerde."



De beelden dateren ondertussen al van drie maanden geleden en moeder en kind stellen het goed. De video ging viraal en verschillende mensen over de hele wereld hebben de ontroerende beelden al gezien. "Elke dag is een verrassing en ik hou van het moederschap", besluit Brenda.