Kalfje lijkt verdacht veel op Kiss-frontman - heeft hij iets uit te leggen?

2/08/17 - 20u34 Bron: Huffington Post

© ap.

Een pasgeboren kalfje uit Texas vertoont een wel erg treffende gelijkenis met Gene Simmons, bassist en medefrontman van de rockband Kiss. De lokale toeristische dienst wil dan ook weten of de rocker daar voor iets tussenzit.

Het vrouwelijke kalfje werd vrijdag geboren op een ranch in Kerryville, Texas en zit er net zoals Simmons niet om verlegen haar tong uit te steken. De zwart-witte tekening van het kalfje gelijkt sprekend op de make-up die de rocker draagt op het podium. Het diertje kreeg daarom de naam 'Genie' - naar Gene Simmons.



De ranch waar Genie geboren werd, is eigendom van de familie van Heather Taccetta, die in een lokaal steakrestaurant werkt. Het 34 kilogram zware kalfje is eigendom van haar grootmoeder, zegt ze, maar het diertje zal niet naar de slachtbank moeten, want de hele familie is verzot op haar, aldus Taccetta.



Toeristische dienst Hill Country Visitor, die de regio van Texas Hill promoot, publiceerde de foto vorige week op Facebook en grapte dat Gene Simmons wel eens de vader zou kunnen zijn. 'Waar was je op of rond 25 november 2016?" staat er in een knipoog naar de rockster. "Uiteraard kunnen we dit bijzondere exemplaar niet opdienen, maar we kunnen Genie wel houden als mascotte voor het restaurant," meldt de organisatie erbij.



Simmons zelf ziet er de hilariteit van in. "Dit is echt, mensen!!! Kalf genaamd Genie is geboren op een ranch in Texas en lijkt PRECIES op Kiss-rocker Gene Simmons," tweette hij.