VIDEO: Haai springt aan boord van vissersboot

2/08/17 - 10u25 Bron: People, Bild

© RV.

video Wat doe je als een haai vast zit tussen de reling van je vissersboot? Het overkwam kapitein Don Law, de New Yorker reageerde uiterst koelbloedig toen het gevaarlijke dier per ongeluk aan boord sprong.

De gigantische makreelhaai sprong aan boord van de vissersboot voor de kust van Long Island.



"Hij sprong op de boot, oh my gosh", hoor je een passagier op de achtergrond roepen aan het begin van de ijzingwekkende video. Het dier probeert zich vrij te maken door hevig heen en weer te bewegen. Maar een van de vinnen zorgt ervoor dat hij muurvast blijft zitten.



De koelbloedige kapitein en zijn passagiers bedenken vervolgens een plan om het dier te bevrijden. Maar ze moeten snel reageren, want er vloeit veel bloed uit de bek van de haai. De crew bindt een touw rond de staart van de haai, en ze houden met een vislijn de kop van het beest richting zee, zodat ze zelf geen risico lopen.



Vervolgens laten ze het beestje voorzichtig in het water zakken. "We hebben net een prachtige makreelhaai vrijgelaten", zegt een van de passagiers nog als besluit.