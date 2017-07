Duitser besluit na eindeloos fileleed voortaan maar naar z'n werk te zwemmen

Door: redactie

De Duitser Benjamin David was zo gefrustreerd over de files die hij dagelijks onderweg naar zijn werk moest ondergaan, dat hij besloot om voortaan dan maar al zwemmend naar zijn werk te gaan.

Sinds hij die beslissing nam, zwemt de man zwemt dagelijks door de rivier de Isar twee kilometer op en neer naar zijn werk in de Zuid-Duitse stad Munchen. Zijn werkgerief, een laptop, pak en schoenen neemt hij op zijn rug mee in een speciale waterdichte tas.



Afhankelijk van het seizoen draagt de man een gewone zwembroek of een lange wetsuit. Altijd draagt hij rubberen sandalen om zijn voeten te beschermen tegen glas of de occasionele in de rivier gedumpte fiets die hij onderweg tegenkomt. Voor hij vertrekt checkt hij wel altijd eerst even de watertemperatuur, het peil en de stroming om te zien of hij wel veilig op zijn bestemming kan raken.



Transport

Onderweg heeft de man vaak veel bekijks vanaf de bruggen die hij passeert, maar dat deert hem niet. "Het is sneller en veel relaxter dan vaststaan in het verkeer", klinkt het. "Vanoudser is deze rivier voor transport gebruikt. Ze maakte vroeger deel uit van de belangrijkste transportroute van Rome naar Wenen. Nu de rivier amper nog gebruikt wordt als 'waterweg' besloot ik daar verandering in te brengen door er zelf dan maar gebruik van te gaan maken."