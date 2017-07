Een aap aan het appen? Hilarische taferelen wanneer vrouw smartphone laat vallen bij bavianen

Door: FT

26/07/17 - 16u09 Bron: De Telegraaf & Twitter

De mantelbaviaan grist het toestelletje mee en gaat op onderzoek. © GinoPress B.V..

Let maar beter op je gerief, moet deze baviaan in de Nederlandse dierentuin Wildlands in Emmen (Drenthe) gedacht hebben. Een vrouwelijke bezoeker liet maandag haar smartphone in het apenverblijf vallen en dat vonden de mantelbavianen best grappig. Ze gristen het toestelletje mee, haalden het uit het hoesje - net als de identiteitskaart en de bankkaart van de vrouw - en gingen ermee aan het spelen. Na sluitingstijd kreeg de vrouw haar spullen uiteindelijk terug, maar niets bleek nog intact. Intussen is via het dierenpark wel een nieuwe gsm geregeld.