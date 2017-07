Ikea zet kroon op grapjeswerk rond hoed prinses Claire

Door: ADN

25/07/17 - 14u50

© Belga, Ikea Facebook.

Als menig Twitteraar lacht met de hoed van prinses Claire en het hoofddeksel meermaals vergeleken wordt met een fruitschaal van Ikea, kan Ikea natuurlijk die voorzet niet laten passeren. Vandaag pakte de winkelketen uit met aangepaste reclame voor hun bamboeschaal. "Iedereen kan prinses zijn", klinkt het grappend.

De hoed die prinses Claire droeg tijdens de nationale feestdag ging niet onopgemerkt voorbij. Terwijl koningin Mathilde met een roos exemplaar pronkte van Belgische hoedenontwerpster Fabienne Delvigne, wist Twitter het zeker: de hoed van prinses Claire was een omgedraaide Ikea-schaal.



Ikea speelt nu ludiek in op de grapjes rond de hoed van de prinses. "Bij Ikea is elke klant koning!", klinkt het op Facebook. "Kom langs en ontdek ons royaal assortiment serveerschalen!" In het Frans wordt het Ikea-mopje zowaar nog beter: "C'est Clair(e), tout le monde peut être une princesse."