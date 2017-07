Vader filmt per ongeluk verkeerde 'dochter' tijdens diploma-uitreiking

IB

22/07/17 - 23u59 Bron: BBC, Twitter

"Dat is iemand anders", zegt Georgia in het voorbijgaan tegen haar vader. © rv.

video Een Britse vader heeft een flater geslagen tijdens de diploma-uitreiking van zijn dochter. Toen Georgia Wilde afgelopen donderdag haar diploma ontving van de University of the West of England, zag ze hoe haar vader per ongeluk een ander meisje aan het filmen was.

When graduation is the proudest moment of your life... But your Dad films the wrong girl! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/eKU3SHScZq

Het meisje had net als zij lange blonde haren, maar was duidelijk niet Georgia. Alleen had haar vader dit niet in de gaten, omdat hij op de rug van het meisje keek terwijl ze in een lange rij samen met haar andere jaargenoten naar het podium voor in de zaal liep om haar diploma in ontvangst te gaan nemen.



Pas toen Georgia zelf langs haar vader kwam gelopen, enkele rijen na haar 'dubbelgangster', kon ze haar vader waarschuwen. "Dat is iemand anders", lachte ze in het voorbijgaan. "Oh God ja!", hoor je haar vader vervolgens uitroepen. "Briljant!"



Het filmpje, dat op sociale media werd gedeeld, is inmiddels viraal gegaan en ook de BBC heeft het gebracht. Het ironische is dan nog dat Georgia is afgestudeerd als filmmaker...



Georgia deelde het filmpje zelf ook op Facebook. "Typisch mijn vader", schreef ze erbij.