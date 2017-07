Feministen brengen 'serenade' aan Mike Pence

IB

video In de Verenigde Staten heeft het komische feministische duo Feminarchy een "wanhopig sexy lied" voor de Amerikaanse vicepresident Mike Pence geschreven. Pence staat bekend om zijn oerconservatieve standpunten: hij is onder andere tegen abortus en het homohuwelijk.

De dames achter de parodie, comédiennes Dominique Salerno en Laura Hankin, vragen zich net zoals veel Amerikanen af of hun land beter af zou zijn onder een presidentschap van Pence in plaats van Donald Trump.



In het liedje vragen ze Pence liefjes of hij de macht van Trump wil overnemen, terwijl ze ten volle beseffen dat de man het land waarschijnlijk in geen tijd omvormt tot een modern 'Gilead', het dystopische lot van de toekomstige VS in Margaret Atwoods roman 'The Handmaid's Tale'. "Mike Pence, zou je ons redden van een nucleaire oorlog?", zingen ze. "Mike Pence, je zou verschrikkelijk zijn voor vrouwen en gays, Mike Pence maar je zal het einde der tijden niet inleiden", zingen ze.



Een van de voordelen van Pence over Trump is volgens de dames bovendien dat "Pence tenminste kan spellen, want dat is nu de standaard" - denk aan de vele spelfouten die Donald Trump in zijn haastig gecomponeerde tweets laat staan met als ultieme flater 'covfefe'...