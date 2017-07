Zo heet is het in Japan: badeendje smelt op dashboard van auto

IB

Niet alleen in Europa is het heet, rond deze tijd van het jaar stijgt het kwik in Japan ook tot grote hoogten. In een auto werd het zelfs zo heet dat het plastic badeendje dat de eigenaar op zijn dashboard hield, omgesmolten tot een poeltje groen vloeibaar plastic.