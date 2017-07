Door: ADN

19/07/17

video Maar liefst vier jaar lang nam een vrouw het zware gesnurk van haar echtgenoot op. Zo'n mooi lawaaigeweld mag je niet zomaar laten passeren en dus riep ze de hulp in van haar neef, die grappend het ronkende geluid van de man remixte met zomerhit 'Despacito' van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber. Het resultaat is heerlijk.

"Beter dan het origineel", grapt iemand in een reactie op de leuke video. En oh ja, deze man valt duidelijk werkelijk overal in slaap.