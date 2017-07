Cadeautje van geestige opa verklapt hoe baby Toby gemaakt is

Door: redactie

Met een bord in de voortuin vieren de ouders van Toby Aaron dat hun zoon geboren is. Maar het geboortebord in het Nederlandse Drimmelen informeert voorbijgangers ook hóe Toby gemaakt is: 'Op z'n hondjes'.