Veiligheidsrobot "pleegt zelfmoord"

IB

18/07/17 - 00u10 Bron: Twitter

De robot nadat hij in het water is beland. © rv.

In Washington D.C. heeft een veiligheidsrobot zich in een fonteintje gestort nadat hij gemeld zou hebben dat 'alles in orde was'.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself. We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

Op sociale media is te zien hoe de futuristisch uitziende robot, die overigens wel iets wegheeft van 'Eve' uit de vertederende animatiefilm Wall-E, op zijn kant in het fonteintje ligt en daar even later door 'echte' veiligheidsagenten wordt uitgetild.



Of de veiligheidsrobot blijvende schade heeft overgehouden aan zijn 'wanhoopsdaad', is niet bekend gemaakt. De actie zorgt in ieder geval voor veel hilariteit op twitter. "Ons werd vliegende auto's beloofd, maar we kregen suïcidale robots in de plaats", klinkt het. "Het is al goed, robot. Je hebt een stressvolle baan. We begrijpen het."



