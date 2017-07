Andy en Sharon willen iconische 'Dirty Dancing'-pose nadoen, het eindigt in een dubbele KO

avh

13/07/17 - 18u01 Bron: Metro UK

© rv/Twitter/@MetroUK.

Andy (51) is geen Patrick Swayze en Sharon (52) geen Jennifer Grey. Dat werd pijnlijk duidelijk toen ze de beroemde 'Dirty Dancing'-pose wilden nadoen. Het koppel sloeg elkaar per ongeluk KO en belandde in het ziekenhuis.

Het was de bedoeling dat Andy en Sharon op elkaar zouden aflopen, waarna Andy haar in de lucht zou tillen. Net zoals in 'Dirty Dancing. Maar van een pose kwam niets in huis en het koppel sloeg elkaar per ongeluk KO. Andy en Sharon werden afgevoerd naar het ziekenhuis in Bristol met hoofd- en nekletsels.



Zowel Andy als Sharon zijn ondertussen gelukkig aan de beterhand. "We kunnen stellen dat het niet ging zoals gepland", lacht Sharon. "Andy probeerde me op te tillen, maar we botsten gewoon op elkaar."



"Ik denk dat we toch voor een slow gaan bij onze openingsdans", besluit Sharon. Een goed idee, vinden wij.