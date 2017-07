Student beklimt hoogste berg van Schotland op stiletto's om studiebeurs in de wacht te slepen

KVDS, MVDB

video Hij moest de school waarvoor hij een studiebeurs aanvroeg warm maken voor iets waar hij zelf een passie voor had. En omdat student Ben Conway (19) graag dingen onderneemt waarvan niemand denkt dat ze mogelijk zijn, besloot hij de hoogste berg van Schotland te beklimmen. Op stiletto's.

Conway wil volgend jaar een opleiding volgen aan de School of Creative Arts (SCA) in Brixton, vlakbij Londen. En hij wilde indruk te maken. "Ik hou van dragqueens en ben 13 jaar bij de scouts geweest. Dit leek me het ultieme huwelijk tussen de twee. Ik koos voor Ben Nevis omdat het de hoogste berg is van Schotland en ik dacht: als ik het doe, kan ik het maar beter meteen goed doen."

Hij knoopte meteen ook een goed doel vast aan zijn expeditie. "Ik wilde er ook aandacht mee vragen voor holebirechten in Groot-Brittannië en een liefdadigheidsinstelling sponsoren die schoenen wil geven aan kinderen die er geen kunnen kopen", zegt hij.



En zo ging hij op weg, op hakken van 12 centimeter, met alleen een gids en een kameraad die alles filmde. Door regen en wind, over rotsachtige paden. Op de top raakte hij niet - hij gaf na vijf uur op toen hij twee derde van het het traject had afgelegd - maar met de video die hij over zijn tocht maakte samen met Callum MacKenzie Allen, hoopt hij toch de school te overtuigen.



"Ik heb nog nooit een berg beklommen en het was ook mijn eerste keer op hoge hakken", vertelt hij nog. "Het was best pijnlijk, maar ik had het ervoor over. Niet alleen voor mijn applicatie, maar ook voor de twee goede doelen. Als ik hen vooruit kan helpen door gek te doen, doe ik dat graag."