Illustrator toont hoe Pinnokio, Mowgli en Alice het moderne leven vergaat

13/07/17 - 01u15 Bron: Mashable

Illustrator Tom Ward geeft een moderne twist aan de klassieke Disneysprookjes. © Instagram: tomwardstudio.

Disneyfilms zijn zo tijdloos dat we soms vergeten dat sommige van de klassiekers zoals 'Jungle Boek' en 'Dombo' al midden vorige eeuw werden uitgebracht. De Britse illustrator Tom Ward besloot de bekende Disney-karakters een update te geven en stelde zich voor hoe ze er in de wereld van vandaag eruit zouden zien.

Een jonge Alice die zelfs geen water en een gezonde salade durft aan te roeren uit angst te dik te worden. Zeemeermin Ariël die wegens alle in de oceanen geloosde giftige stoffen plots twee vinnen in plaats van twee benen heeft. Robin Hood die ten strijde trekt tegen aristocraten op vossenjacht. Arthur die meer geïnteresseerd is in zijn smartphone dan in het zwaard dat hij uit de steen kan trekken. Mowgli die een geketende Balou redt uit handen van het circus. Het zijn maar enkele van de rake beelden die illustrator Tom Ward maakte om misstanden en zorgelijke maatschappelijke tendensen in onze moderne maatschappij aan te klagen. (lees verder onder illustratie)

Donkere ondertoon

"Op die manier probeer ik iets over te brengen over een aantal zaken waar ik erg mee begaan ben, zoals circusdieren, vervuiling en ivoorhandel, terwijl ik daarbij bekende beelden gebruik, weliswaar met een iets donkerder ondertoon dan dat we gewend zijn..."



Wards eigen favoriet is het beeld van de jonge Arthur die verzonken is in zijn smartphone. "De simpele boodschap is dat hij zo geobsedeerd is door zijn telefoon, dat hij zijn eigen potentieel in het leven niet realiseert."