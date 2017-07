Deze Tindermatch voert al drie jaar een hilarische conversatie, en nu wil iedereen dat ze afspreken

TK

12/07/17 - 10u39 Bron: Daily Mail

Doorzettingsvermogen is een goede eigenschap in een potentiële partner. En op dat vlak zit het tussen Michelle en Josh helemaal snor. De twee 'matchten' in september 2014 met elkaar op Tinder en voeren sindsdien een ietwat bizarre en hilarische conversatie met elkaar.

Het was Josh die op 20 september 2014 de eerste stap zette, door 'hey Michelle' te sturen. Hij kreeg echter pas eind november antwoord. Het excuus van Michelle? "Sorry, mijn telefoon was plat", waarop Josh begrijpend reageerde: "Dat was snel, bij mij duurt het meestal vijf maanden voor ik mijn oplader gevonden heb."



Daarmee was het hek van de dam: de twee sturen al drie jaar berichten naar elkaar met vaak maandenlange stiltes ertussen. Die worden dan doorbroken met flauwe excuses als 'Sorry, ik zat in de les' tot 'Ik was aan het douchen'. Lees ook Ze niest tijdens selfie en dat heeft hilarische gevolgen

