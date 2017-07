Jeff ging al 2.000 dagen op rij naar Disneyland: "Ik kan niet meer zonder"

Sven Van Malderen

11/07/17 - 14u28 11/07/17 - 14u28

© Kos.

Laat ons elke dag Disneyland bezoeken: wat in 2012 startte als een leuke bezigheid is voor Jeff Reitz uit Huntington Beach intussen een zwaar uit de hand gelopen tijdverdrijf geworden. Op 22 juni stond de Amerikaan voor de tweeduizendste (!) dag op rij aan de ingang van het pretpark. Dat plechtige moment diende uiteraard vereeuwigd te worden voor de camera's. Geen wonder dat Reitz dankzij zijn aparte hobby intussen zelf een halve beroemdheid geworden is...

Vijf jaar geleden was het opmerkelijke plan ontstaan: Reitz en zijn toenmalige vriendin Tonya Mickesh waren allebei werkloos, de dagelijkse uitstapjes naar Disneyland moesten dienen om hun zinnen te verzetten. Na exact een jaar kreeg het koppel als beloning een luxueuze overnachting in het park aangeboden.



Reitz vond uiteindelijk een job in de gezondheidszorg en zijn relatie met Tonya zou stranden, maar dat hield hem niet tegen om naar Disneyland te blijven gaan. In 2014 rondde hij de mijlpaal van duizend dagen. "Ik kan niet meer zonder", liet hij toen optekenen. Day 2003: #Minnie stopped to say #Goodnight. #Disney366 @DisneylandToday - LOCATION: #TownSquare #MainStreetUSA #Disneyland - DISNEY: #Disneyland366 #Disney2017 #Disneyland2017 #DisneyTime #SeeWhatALittleMagicCanDo #Disney #DisneySide #JustGotHappier #HappiestPlaceOnEarth - EQUIPMENT & APPS: @SamsungMobileUSA @SamsungMobile @SamsungUSA - #Samsung #Note5 @OtterBox - #TeamOtterBox @Anker_Official - #PowerOn @PhotoGridOrg - #PhotoGrid - TEAM SUPPORT: #Addicted2Disneyland #ABC7EyeWitness #VisitAnaheim - SEASONAL: #SummerOfHeroes #HeroUP #Capture4Cubes - IMAGE: #Character #MinnieMouse #Bow #Selfie

Tegenwoordig vervult Reitz zijn queeste meestal alleen, soms houdt zijn huidige vriendin Karen Bell hem gezelschap. Na zijn werk rijdt hij telkens naar zijn vaste stek, in de weekends speelt het tijdstip niet zo'n rol.



Vanwaar die fascinatie komt? "Ik was twee jaar oud toen ik al op de Matterhorn zat (een stalen tweelingachtbaan; nvdr). Samen met mijn mama, onder een dekentje. Tot op de dag van vandaag is dat nog altijd mijn favoriete attractie. Ik zit nu graag op de eerste rij, heerlijk om dan mee te leunen in de bochten. Maar ik probeer sowieso alles uit. Ik kijk nu al uit naar de nieuwe dansshow die er komt voor de kinderen." Day 2000: #Celebrating my 2,000th #Consecutive Day in @@Disneyland. #Disney366 @DisneylandToday - LOCATION: #Disneyland #DisneyCaliforniaAdventure - DISNEY: #Disneyland366 #Disney2017 #Disneyland2017 #DisneyTime #SeeWhatALittleMagicCanDo #Disney #DisneySide #JustGotHappier #HappiestPlaceOnEarth - EQUIPMENT & APPS: @SamsungMobileUSA @SamsungMobile @SamsungUSA - #Samsung #Note5 @OtterBox - #TeamOtterBox @Anker_Official - #PowerOn @KineMaster - #KineMaster - TEAM SUPPORT: #Addicted2Disneyland #ABC7EyeWitness #VisitAnaheim - SEASONAL: #SummerOfHeroes #HeroUP #Capture4Cubes - IMAGE: #Interview #Characters #Attractions #Gifts #Smiles