Onder de noemer 'geen nieuws is goed nieuws': daar zijn ze weer, de kampbriefjes

Door: FT

10/07/17 - 16u52 Bron: Eigen berichtgeving

© Twitter Annelies Van Herck.

Ze zijn weer met z'n duizenden op kamp. Met de Chiro, de scouts, de KLJ, KSA, JNM of Kazou. In niet zo welriekende tenten in de Ardennen, in een jeugdverblijf op de Kalmthoutse Heide of aan de Belgische kust. En ze hebben bijna allemaal envelopjes in de valies, waarop mama en papa al een adres hebben neergepend. In de hoop dat zoon- of dochterlief toch iets van zich laat horen. Om dan één A4-tje te krijgen met daarop één zinnetje: "Alles oké hier."