Oeps... Britse rugbyfans supporteren per ongeluk voor de 'Loins' in plaats van de 'Lions'

10/07/17 - 00u30 Bron: Twitter

Drie vrouwelijke Lions-fans. © getty.

Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Ierland zijn de laatste weken in de ban van rugby. De Britse en Ierse Lions kwamen in juni namelijk naar Nieuw-Zeeland om een serie van drie wedstrijden tegen de legendarische All Blacks te spelen. Ook fans reisden met hun favoriete spelers mee naar de andere kant van de wereld.

Dat de passie van de Lions-fans groot is, mag blijken uit de volle stadia, die niet alleen zwart kleuren voor de All Blacks, maar ook rood en wit voor de Lions. Sommige fans zouden wel beter eerst even de naam van hun favoriete team checken, voordat ze die groot op een spandoek afdrukken of enthousiast met lippenstift op het voorhoofd van iemand anders schrijven.



Tot grote hilariteit van zowel All Black-fans als thuisgebleven tv-kijkers schreven enkele fans namelijk met koeienletters 'Loins' op hun spandoeken en voorhoofden... en dat betekent 'lendenen' in plaats van 'leeuwen'... Op twitter wordt er in ieder geval al flink gelachen met de grappige spelfout.



(lees verder onder de foto) British & Irish Loins ¿¿ pic.twitter.com/OjoiGX7gJz — Alistair Hogg (@alistairjhogg) Sat Jul 08 00:00:00 MEST 2017