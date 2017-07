Meisje brengt hamster die al dagen niet bewogen heeft naar dierenarts en die doet vreemde ontdekking

KVDS

9/07/17 - 11u11 Bron: Twitter, The Mirror

© thinkstock.

Een Britse tiener heeft op Twitter een opmerkelijk verhaal gedeeld over een meisje dat met haar hamster naar de veearts trok omdat het dier al enkele dagen tegen de wand van zijn hok zat en niet meer at en dronk. Enkele dagen voordien was het ontsnapt uit zijn kooi en het gezin had de hamster teruggevonden onder de koelkast. En dat bleek de sleutel tot wat er aan de hand was.

Maar opeens merkte de student dat er iets in een van de wangzakken van het dier zat. Het bleek een koelkastmagneet te zijn. "Het enige wat er met de hamster aan de hand was, was dat hij een magneet van de koelkast in zijn wangzak had en tegen de wand van zijn metalen kooi geplakt zat", klinkt het.



Hilarisch

Hoewel enkele Twitteraars zich afvragen of het verhaal wel echt gebeurd is, kreeg het ook flink wat commentaar van mensen die het gewoon hilarisch vonden. "Ik was bang dat het slecht zou aflopen met die hamster, maar nu heb ik tranen in mijn ogen door een vreemde combinatie van opluchting en vrolijkheid", klinkt het onder meer. "Dit is het grappigste wat ik in tijden las."