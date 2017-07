Merkel kan niet tegen Poetins 'mansplaining' tijdens G20-top en laat dat duidelijk merken

Bewerkt door: ib

9/07/17 - 07u19 Bron: Twitter

Poetin en Merkel op de G20-top in Hamburg. © getty.

video Op twitter is een hilarisch beeld verschenen van de Duitse bondskanselier Merkel, die overduidelijk met haar ogen rolt terwijl de Russische president Poetin haar omstandig iets aan het uitleggen is. Het is niet duidelijk waar het gesprek over ging en of Merkel haar ongenoegen uit of juist haar instemming uitdrukt.