Iets klopt er niet aan deze makelaarsfoto. Zie jij wat?

9/07/17 - 02u30 Bron: news.com.au

Wie zijn huis al eens op internet heeft proberen te verkopen, weet dat het belang van professionele foto's niet te onderschatten is om potentiële kopers te verleiden. Toen de familie McAdam uit de Australische stad Melbourne besloot hun huis op de markt te zetten, was het eerste wat ze deden het inhuren van een professionele fotograaf om de woonruimtes zo professioneel mogelijk vast te leggen. Dat was buiten het inventieve zoontje van het koppel gerekend. Spot jij hem?

Uit voorzorg had mama Jenny McAdam haar wildebras opgesloten in het washok tijdens de fotoshoot, zodat de fotograaf ongestoord zijn werk kon doen. Dat was buiten de inventiviteit van de driejarige Henry gerekend, die zich toch in beeld wist te werken... Pas toen de foto's online stonden, merkte een scherpzinnige vriendin van de familie het jongetje op:

"Ik begrijp niet hoe hij het voor elkaar gekregen heeft, want ik had er mijn handen vol aan om hem de hele tijd uit beeld te houden", zegt Henry's verbouwereerde moeder. "Ik denk dat de fotograaf totaal niet in de gaten had dat Henry er toch was. We hadden hem uiteindelijk zelfs even in het washok opgesloten om hem buiten beeld te houden", zegt ze.



Ondeugend

"Henry vindt het altijd fantastisch om te doen wat hij niet mag... dus ik denk dat hij daarom zo graag wilde 'ontsnappen' uit het washok om te zien waar de fotograaf mee bezig was. Ik begrijp alleen niet waarom hij nu wel op de foto wilde: normaal weigert hij altijd om op de foto te gaan!", lacht Jenny. "Hij is wel erg nieuwsgierig van aard... en een beetje een aandachtszoekertje", besluit ze.



Henry is zelf intussen blij met zijn 'internetdebuut'. "We lieten hem de foto zien en wezen hem aan. Hij glunderde helemaal en zei 'ja, dat ben ik!"