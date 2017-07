Bitterballen schieten in verkeerd keelgat bij Utrechtse gemeenteraad

EB

Een motie van de politieke partij VVD in de Utrechtse gemeenteraad, die bekend werd als de 'bitterballenmotie' is vanavond weggehoond door andere partijen. Vorige week stemde de raad in met een voorstel van de Partij voor de Dieren om op evenementen van de gemeente voor de helft vlees en voor de rest vegetarische hapjes te serveren. De VVD ziet zo'n 'vegaquotum' niet zitten.