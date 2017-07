Koppel vraagt om blote kerel uit verlovingsfoto te photoshoppen en respons is overweldigend

MVDB, KVDS

4/07/17 - 17u49 Bron: Facebook, India Times

© Facebook.

Een vrouw die door haar vriend ten huwelijk was gevraagd en dat moment had laten vereeuwigen met een foto, kon haar teleurstelling niet verbergen toen ze achteraf het resultaat zag. In de achtergrond was een opvallende man te zien in ontbloot bovenlijf. En die zag ze liever niet in beeld.

Ze vroeg daarom aan de beste vriendin van haar zus - Ashley Guice - om de man weg te photoshoppen. Maar die bleek daar geen kaas van gegeten te hebben. "De foto werd genomen net na de verloving en de zus van mijn beste vriendin wil hem voor altijd bewaren", postte de vrouw in een Facebookgroep voor creatieve ondernemers uit San Fransisco. "Ik krijg hem zelf niet weg op een mooie manier. Kan iemand me helpen, zonder het beeld kleiner te maken?" Lees ook Lesley-Ann over haar huwelijk: "Amai, ik heb afgezien"

Gevangenishunk Jeremy intiem op zeiljacht met miljardairsdochter

Wereldprimeur: homoseksueel trio erkend in Colombia