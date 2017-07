Deze agenten worden opgeroepen voor buurtoverlast en eindigen op een waterglijbaan

Koen Van De Sype

4/07/17 - 16u17 Bron: Facebook, ABC

© Facebook.

video Twee agenten hebben ervoor gezorgd dat enkele zure buren uit Asheville in de Amerikaanse staat North Carolina er niet in geslaagd zijn een domper te zetten op een buurtfeest. Dat werd georganiseerd naar aanleiding van de Nationale Feestdag van vandaag in de VS.