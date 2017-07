VIDEO: 'Gods eigen rommelkerkhof': kijk binnen in dit prachtige neonwonderland

Door: sam

video 'God's Own Junkyard', zo heet een pakhuis in Oost-Londen. Maar laat de naam je niet misleiden: achter de muren schuilt een waar paradijs van neonlicht.

En van het ontwerpen natuurlijk. Tijdens zijn lange carrière maakte hij werkelijk alles, van neonreclame voor seksshops tot rekwisieten voor Hollywoodfilms. Na zijn dood in november 2014 trad zoon Marcus in zijn voetsporen.



Al dat fonkelende moois is gratis te bezichtigen, en de meeste items zijn ook te koop. De prijzen variëren van 400 tot 60.000 pond (455 tot 68.000 euro). De verkoop is ook wel nodig: al die verlichting kost Marcus zo'n slordige 700 pond (800 euro) per week.