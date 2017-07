Vrouw deelt foto van bijzonder moment dat ze beleefde bij bezoek aan zoo

Koen Van De Sype

Een jonge vrouw heeft op Instagram een opmerkelijke foto gedeeld van haar bezoek aan de zoo van Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky. Lindsey Costello passeerde er donderdag onder meer de kooi van de gorilla's en daar keek ze samen met een van de dieren naar filmpjes van babygorilla's op haar smartphone.

"Toen ik aan het verblijf van de gorilla's kwam, ontmoette ik een oudere vrouw die de dieren video's toonde en ze vroeg me of ik het van haar over wilde nemen", doet ze haar verhaal. "Ik aarzelde geen moment en het resultaat was een bijzonder moment. De gorilla keek aandachtig mee en maakte zelfs een swipend gebaar met zijn hand - net zoals ik - als hij een ander filmpje wilde zien."

Lindsey deelde een foto van haar ervaring op Instagram en daar kreeg die hartverwarmende reacties van mensen die helemaal vertederd waren. Maar niet iedereen dacht er hetzelfde over. "Ik zie een wild dier dat in een kooi zit voor ons amusement", klonk het onder meer. "Dit is geen moment van vreugde, maar van verdriet. Een aap hoort thuis in de natuur en niet achter een glazen wand."



Kostbaar

De vrouw werd echter meteen verdedigd. "Zij heeft het dier daar niet gestopt, dus laat haar met rust. Ze heeft een kostbaar moment gedeeld, want deze foto toont wat voor een bijzondere dieren gorilla's zijn. Hoe begripvol ze zijn en wat ze allemaal kunnen."