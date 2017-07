Blote man leidt tot slappe lach bij nieuwslezers

Annabel van Gestel, EB

video Tijdens de nieuwsuitzending van vanavond konden de presentatoren van het Nederlandse tv-kanaal RTL Nieuws hun lachen niet inhouden bij een nieuwsitem over een 'naked run' in Denemarken.

In beeld was te zien hoe een deelnemer van een hardloopwedstrijd tijdens het Deense festival Roskilde in zijn blootje in de lucht werd gegooid. Dit veroorzaakte een lachstuip bij zowel presentatoren Antoin Peeters als Daphne Lammers. Na het item duurde het even voordat de presentatoren de draad weer op konden pikken.