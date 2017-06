Arnav (11) heeft hoger IQ dan Einstein en Hawking: "Ik had me nochtans niet voorbereid op het examen"

Bewerkt door: LB

Wat Arnav wil gaan studeren? "Wellicht iets met wiskunde, iets waarmee ik de wereld kan verbeteren, maar ik weet nog niet hoe". © The Independent.

"Ik had me helemaal niet voorbereid op het examen en nee, ik was niet echt nerveus." De elfjarige Arnav Sharma uit het Engelse Reading mag zich een genie noemen. Meer nog: hij haalde een hogere score dan Albert Einstein en Stephen Hawking op de aartsmoeilijke Mensa-test. Zonder voorbereiding. "Het was niet zo moeilijk", verklaart Arnav in The Independent.

Wie een IQ van 140 haalt, mag zich een genie noemen, en Arnav - die voordien nog nooit een examen van Mensa had gezién - scoorde maar liefst 162: het maximum dat je op het examen kan halen. Dat is twee punten meer dan Albert Einstein en Stephen Hawking haalden. Het resultaat catapulteert de jongen naar de bovenste 1 procent van het land.



"Nogal moeilijk"

"De test van Mensa (internationale vereniging van en voor mensen die bij een IQ-test in de bovenste 2% van de bevolking scoren, nvdr) is nogal moeilijk, weinig mensen slagen erin", stelt Arnav tegenover The Independent. "Het duurde tweeënhalf uur, er waren zeven of acht mensen. Enkele kinderen, maar de rest waren volwassenen. Zoals ik had verwacht".



'De wereld verbeteren'

Arnav, van Idiase origine, houdt van badminton, pianospelen, zwemmen en lezen. Wat hij wil studeren, weet hij nog niet. "Wellicht iets met wiskunde, iets waarmee ik de wereld kan verbeteren, maar ik weet nog niet hoe".



Zijn moeder Meesha Dhamija Sharma hield tijdens het examen haar "vinger gekruist". Zij kreeg in India te horen dat haar zoon een bijzondere intelligentie had, toen hij slechts anderhalf jaar was.



"Ik nam hem mee op reis, zodat hij zijn grootouders kon ontmoeten. Zijn oma zei me toen dat Arnav een goede student zou worden. Ik geloofde haar niet, ik dacht dat ze dat zei om me blij te maken. Maar ze kreeg gelijk".



Arnav denkt dat zijn vierjarig broertje in zijn voetsporen zal treden. "Maar hij moet wachten tot hij tienenhalf is, vroeger mag je niet deelnemen aan het examen".