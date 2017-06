VIDEO: Hoe krijgt Erwin zijn limousine op zijn kleine oprit?

Joyce Mesdag

28/06/17 - 18u19

© Screenshot.

Erwin Merlier, zaakvoerder van limousineservice Limo Frontière uit Harelbeke, scoort dezer dagen met een filmpje op Facebook. Als Erwin niet op rondrit is met de limousine, staat die op de oprit geparkeerd. "Ik word geregeld aangesproken met de vraag hoe ik die limousine toch op mijn oprit krijg, want het ziet er blijkbaar uit als een uitdaging", zegt Erwin.

"Om een écht antwoord te geven op die steeds terugkerende vraag, heb ik een filmpje gemaakt waarop je ziet hoe ik de limousine parkeer. Ik heb net géén minuut nodig om de klus te klaren. Ik had niet meer dan een paar honderd views verwacht, maar er hebben nu al 11000 mensen naar mijn parkeerkunsten gekeken."



Voor wie zin heeft om ook eens een ritje te maken -op de achterbank uiteraard-, je betaalt 125 euro voor het eerste uur en daarna 50 euro per wachtuur en 65 euro per extra uur dat er gereden wordt. Meer info op http://www.limofrontiere.be/