28/06/17

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt vandaag 50 jaar. Daarom trommelden Joe-ochtend dj's Sven Ornelis & Anke Buckinx de voltallige Vlaamse Regering op om de minister te verrassen met hun verjaardagsboodschappen. Het is een dubbele verjaardag voor haar, want Hilde Crevits is vandaag ook 10 jaar minister.