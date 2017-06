Oma (98) vervult ultieme droom en woont show met mannelijke strippers bij

Bewerkt door: LB

26/06/17 - 13u24 Bron: Metro, The Sun

Betty (98) nam haar dochter Terri mee naar de stripshow. © Twitter / The Sun.

Betty Wright is 98 maar weet nog goed wat ze wil. Toen medewerkers van het zorgcentrum waar de Britse oma verblijft haar vroegen wat dat ene ding was wat ze nog wou doen in haar leven, aarzelde de oma geen seconde: "Een stripshow met mannen bijwonen", was haar verrassende antwoord. De ondeugende dame kreeg haar zin en beleefde de tijd van haar leven.

This 98-year-old gran was granted one wish and she asked for something very raunchy! https://t.co/1PX0y5TnqF pic.twitter.com/qLOQV6JcMU — The Sun (@TheSun) Fri Jun 23 00:00:00 MEST 2017

Betty was de oudste toeschouwer bij de show van Dreamboys, een groep mannelijke strippers. Ze werd vergezeld door medewerkers van het zorgcentrum in het Engelse Colchester. "Het is niet omdat je in een home zit, dat je niet mag doen wat je wil", stelt manager Ryan Moring, die aanvankelijk toch even uit zijn lood geslagen was door Betty's bijzondere verzoek.



Ruim dertig jaar weduwe

"Maar ik dacht: als dat is wat ze wil, dan zal ze dat krijgen. Ze vertelde me na afloop dat ze zich enorm had geamuseerd en dat ze ons enorm dankbaar is".



Betty, al meer dan dertig jaar weduwe, genoot van de twee uur durende show die niets aan de verbeelding overlaat. "Ze belde me na afloop om me te zeggen hoe fantastisch het was. Er was integraal naakt te zien, en ze was er dol op. Echt een bijzondere dame".



De ultieme wens van Betty werd vervuld dankzij een initiatief van het zorgcentrum, waarbij het personeel geld inzamelt om de droom van de bejaarden te doen uitkomen.



Gebroken heup

"Betty, die haar dochter Terri meenam, zat hier al een jaar op te wachten. Zes maanden geleden had ik al tickets gekocht, maar toen brak ze haar heup en kon ze niet gaan. Maar deze keer hield niets haar tegen. Ja, Betty is een onbeschaamde ouwe meid. Toen mijn assistente Tanya op het podium werd gesleurd, kon Betty's avond niet meer stuk".