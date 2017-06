Baby geboren op 10 kilometer hoogte mag leven lang gratis vliegen

Christiaan Doolaard

19/06/17 - 19u10 Bron: AD.nl

© photo news.

Een baby die gisteren op een vlucht van het Indiase Jet Airways is geboren, mag zijn hele leven gratis vliegen met de maatschappij.

De moeder kreeg tijdens de vliegreis van Saoedi-Arabië naar India eerder dan de uitgerekende datum weeën. De bemanning en een verpleegster die als passagier aan boord was, hielpen de vrouw op 10 kilometer hoogte met het ter wereld brengen van het jongetje.



Het vliegtuig, met bij het opstijgen nog 162 passagiers aan boord, veranderde na de bevalling van koers en landde in Bombay. Daar werden moeder en kind snel naar een ziekenhuis gebracht. Ze maken het allebei goed.



Eerste keer

Voor Jet Airways is het de eerste keer dat een passagier bevalt tijdens de vlucht. Om dat te vieren geeft de vliegmaatschappij een leven lang gratis vliegtickets aan de baby.



Een bevalling op grote hoogte komt niet vaak voor. De meeste vliegmaatschappijen laten vrouwen toe tot maximaal 36 weken zwangerschap. Ook hebben ze vaak de regel dat vrouwen vanaf 28 weken een doktersverklaring moeten hebben met de uitgerekende datum.



In april beviel een vrouw nog tijdens een vlucht van Turkish Airlines. Ook daarbij hielp de bemanning bij de geboorte.