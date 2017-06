'Wouter' komt live op de radio uit de kast. De reactie van zijn mama vertedert de luisteraars

Door: redactie

De luisteraar worstelde al lang met zijn geaardheid en besloot gisterenavond anoniem via sms zijn hart uit te storten bij radiopresentator Peter Van de Veire. Live tijdens Marathonradio op MNM bekende Wouter (niet zijn echte naam, nvdr.) dat hij op jongens valt, maar dat durfde hij niet aan zijn ouders zeggen. En dan blijkt dat zijn mama vlak naast hem staat.

De jongen vertelde gisteren hoe hij al een halfjaar met zijn gevoelens worstelde. "Zijn je ouders streng dan?", vroeg Peter tijdens het emotionele gesprek. "Houden ze van je? Dan moet je je eigenlijk geen zorgen maken, toch?"



En dan kwam de verrassing, Wouter zei dat zijn mama en papa vlak naast hem stonden. Zijn moeder maakte al snel duidelijk dat haar zoon zich al die tijd om niks zorgen had gemaakt. "Ik had ergens al een vermoeden", bekende ze. "Ik ga hem nu even goed vastpakken", voegde ze er nog aan toe.



