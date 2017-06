Los jij onze maandagpuzzel op? Welke verdachte heeft de baron vermoord?

© thinkstock.

Geen nieuwe week zonder een nieuwe maandagpuzzel. Deze week gaan we Sherlock Holmes achterna en ontrafelen we een moordmysterie. Geen parket, wetsdokter of rechercheurs, voor deze zaak is enkel wat gezond verstand nodig.

Opzet Een baron wordt vermoord in zijn kasteel. De politie arresteert meteen drie verdachten: Alex, Bart en Carine. Ze leggen elk verschillende verklaringen af.



Alex zegt: "Bart is de moordenaar."

Bart zegt: "Carine is niet de moordenaar."

Carine zegt: Bart is niet de moordenaar."



We weten dat slechts één van deze beweringen waar is. De andere twee zijn leugens.

Vraag Wie heeft de baron vermoord?



