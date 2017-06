Los jij onze maandagpuzzel op? Eén van deze twee cupcakes is giftig, welke?

© thinkstock.

Wij zetten elke week in met een maandagpuzzel. Deze keer zal je je logisch denkvermogen moeten aanspreken.

Je krijgt twee cupcakes voorgeschoteld, maar één cupcake is vergiftigd. Je woont in een dorp waar enkel helden en schurken wonen. De helden spreken altijd de waarheid, de schurken liegen altijd. Helaas kan je niet zien wie een held is en wie een schurk. Je vraagt aan één dorpsgenoot: "Welke cupcake is niet vergiftigd?" De dorpsgenoot antwoordt: "Als ik een schurk ben, dan zeg ik de cupcake rechts. Maar ik zeg de cupcake links, als ik een held ben."

Oplossing

De linker cupcake is niet vergiftigd.



De dorpsgenoot maakt twee beweringen:

1. Als ik een schurk ben, dan zeg ik rechts.

2. Als ik een held ben, dan zeg ik links.



Als het een held is, dan heffen beide beweringen elkaar niet op en is de cupcake links niet vergiftigd. Als het een schurk is, dan moet de tweede bewering altijd waar zijn. Maar de schurk liegt altijd. Het moet dus een held zijn. DUS: de goede cupcake ligt links.



Een 'als... dan'-bewering is enkel fout als de hypothese (als) juist is en de conclusie (dan) fout. Een foute hypothese geeft aan dat de 'als... dan'-bewering juist is.



Omdat het ofwel een held, of een schurk is, moet één van de twee hypotheses fout zijn. Dat betekent dat minstens één van de 'als... dan'-beweringen juist moet zijn.