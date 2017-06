Na 20 jaar: Linde Merckpoel en Eva De Roo ontmoeten eindelijk Hanson

MVDB

video Linde Merckpoel en Eva De Roo van Studio Brussel hebben er 20 jaar op moeten wachten, maar vrijdag was het zover. Voor het eerst traden de drie broers Hanson eindelijk op in ons land.

Isaac, Taylor en Zac Hanson, inmiddels allen dertigers, scoorden als piepjonge tieners in 1997 een wereldhit met MMMBop en kregen voorafgaand aan hun optreden in de Antwerpse Trix de twee over de vloer voor een meet & greet.



Reden genoeg voor Linde om antwoord te krijgen op de vragen waar ze als bakvis van weleer zo lang mee kampte.