Hoe enkele grote mediamerken betrokken raken in een discussie tussen journalisten en NMBS met de hoofdvogel gaat lopen

KVDS

10/06/17 - 12u57 Bron: Twitter

© Twitter.

Een discussie over adverteerders tussen de hoofdredacteur van Knack.be en een journalist/blogger op Twitter heeft een onverwachte wending genomen. Iemand noemde een reeks grote nieuwsmerken en die begonnen opeens allemaal te reageren. Maar het was de NMBS die met zijn reactie uiteindelijk de hoofdvogel afschoot.

De discussie ontspon zich naar aanleiding van een female only-viewing van de nieuwe blockbuster Wonder Woman, waarbij bezoeksters ontdaan waren over de goodiebag die ze kregen. Die was gevuld met schoonmaakspullen en folders voor afslankingsproducten. Op zeker moment stelde Jago Kosolosky van Knack.be dat consumenten het onderscheid moeten leren maken tussen bijvoorbeeld Knack en Kinepolis: "tussen organisaties met inhoudelijke onafhankelijkheid die zich inzetten rond thema's zoals @KnackWeekend of louter commerciële ondernemingen".