De bomma van Familie geeft bloktips aan studenten... en zit op Tinder blijkbaar

avh

9/06/17 - 17u52

© VTM.

video Voor goede raad moet je bij de bomma van Familie zijn. Er is niets waarover de bomma geen mening heeft en ook over blokken heeft ze een en ander te zeggen. Elke week geeft ze haar ultieme bloktips.

Stress, vermoeidheid, concentratieverlies, een sociaal leven dat in elkaar stuikt: met de examenperiode breken er moeilijke tijden aan voor alle studenten. Om hen een hart onder de riem te steken geeft Annie Geeraerts, beter bekend als bomma Anna uit Familie, enkele nuttige tips. In 'De Bomma Bloktips' op de Familie-Facebookpagina laat ze alvast haar eerste tip op de studenten los.



Tip 1: laat je niet afleiden door sociale media. Al lijkt ze daar zelf ook wat moeite mee te hebben, want die Tinderdate wacht nu eenmaal niet. Maar wat zal Albert daarvan denken?



Volgende week is de bomma er weer met meer tips.