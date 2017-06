Nederlandse vrouw zoekt Belgisch gezin dat fotokaartje kwijtraakte in Phantasialand

Koen Van De Sype

9/06/17 - 14u40 Bron: Eindredactie

© Facebook/Angeliek Leenders .

Bent u eind april op reis geweest naar Phantasialand in Duitsland? En raakte u een geheugenkaartje kwijt met een heleboel leuke familiefoto's erop? Dan heeft Angeliek Leenders (37) uit Horst aan de Maas in Nederlands Limburg goed nieuws voor u. De vrouw vond in het pretpark een telefoontasje met twee SD-kaartjes erin en heeft een oproep gelanceerd op Facebook om de eigenaar te vinden.