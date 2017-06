IVI

2/06/17 - 18u01 Bron: Reuters

video Een toevallige ontmoeting tussen een non en een politieagent in de straten van Limerick, Ierland, is geëindigd in een potje voetbal tussen de twee. De collega van agent Garda O'Connell maakte deze leuke beelden. An Garda Síochána, de Ierse politie, deelde de video op haar Facebookpagina. "We weten niet wie deze keer heeft gewonnen, er zal een rematch geregeld moeten worden", laat de Ierse politie weten.