Meisjes poseren voor leuk vakantiekiekje, maar zie jij wat er niet klopt?

Koen Van De Sype

2/06/17 - 08u50 Bron: Imgur

Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een leuke foto van enkele meisjes die vrolijk poseren op vakantie. Maar als je goed kijkt, is er iets heel erg mis met het kiekje. Het beeld werd gisteren gedeeld op sociale netwerksite Imgur en daar haalde het al bijna een half miljoen views.

Het leidt in elk geval de aandacht af van de achtergrond en net daar is het probleem te vinden. Want alle passanten achter de meisjes blijken hetzelfde hoofd te hebben. Eenmaal je het hebt gezien, kan je niet meer op dezelfde manier naar de foto kijken.



Oranje short

Heel wat mensen lijken zich ook af te vragen wie de mysterieuze man is met wie de dames op de foto gaan. Die is van het beeld geknipt, je kan alleen zijn hand en been zien. "Niet dat het ertoe doet, maar wie is die kerel met de oranje short? Hij moet bekend zijn of superknap dat die dames allemaal met hem op de foto willen", schrijft iemand, en ook: "waarom is hij eruit geknipt?"