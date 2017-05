De rekening aub. Da's dan 154.953 euro

MVDB

31/05/17 - 22u08 Bron: Esquire

Monaco 154.953 euro. Dat is het astronomische bedrag dat een klant afgelopen vrijdag opdeed op het terras van Nikki Beach in Monte Carlo.

De afgeprinte rekening leidt tot enige verontwaardiging op sociale media. Als duurste bestelling op de bon valt meteen de Midas Armand de Brignac op. Qua grootte is de dubbele 'Nebuchadnezzar' goed voor dertig liter champagne, of zo'n veertig flessen.



Terwijl Stoffel Vandoorne en de andere Formule 1-coureurs hun kwalificatietijden probeerden te verbeterden, deden de rijkaard en zijn of haar gezelschap zich ook nog tegoed aan de exclusieve whisky Chivas Regal Royal Salute 62, prijskaartje: 12.350 euro.



Toch was er kennelijk ook vraag naar gewonere producten. Zo duiken onder andere Coca-cola, mineraalwater en fruit op de lijst op, uiteraard wel aan de tarieven die het Monegaskisch filiaal van de mondaine strandclubketen hanteert. Wie precies verantwoordelijk is voor het wel heel exuberante bacchanaal, is nog niet geweten.